Британия отправила эсминец и вертолет для сопровождения российского военного судна

Эсминец и вертолет Королевских военно-морских сил Великобритании были задействованы в 48-часовой операции НАТО по отслеживанию российского военного корабля в британских водах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили британские ВМС в среду.

Корабль HMS Duncan, базирующийся в Портсмуте, по распоряжению Объединенного командования ВМС НАТО, отправился для сопровождения российского эсминца "Вицеадмирал Кулаков" через Ла-Манш.

"Это первый случай, когда военный корабль королевского флота получил задание под прямым командованием альянса для такой операции, которая является частью более широких мер по безопасности в Северной Европе", – говорится в сообщении.

В операции также принял участие вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи, размещенной на авиабазе британских ВМС Йовилтон, "чтобы обеспечить воздушную поддержку и поддерживать наблюдение за российским кораблем", добавили в британских ВМС.

Сопровождение продолжалось во время движения "Вицеадмирала Кулакова" в Северном море через Ла-Манш к острову Ушан у побережья Франции. Французские и нидерландские Военно-воздушные силы также участвовали в операции.

В начале октября французские Вооруженные силы поднялись на борт танкера Boracay, связанного с Россией, который находился на якоре у западного побережья Франции и против которого французские власти ведут расследование.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ] из-за поломки ее подводной лодки "Новороссийск", которая на днях всплыла на поверхность у берегов Франции.