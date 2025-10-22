Латвія не бачить можливості дозволити політ літака Путіна у своєму повітряному просторі

Латвія не бачить можливості видати дозвіл на політ літака російського правителя Владіміра Путіна через свій повітряний простір.

Про це повідомили агентству LETA в Міністерстві закордонних справ Латвії, коментуючи раніше заплановану, але не підтверджену зустріч президентів США і Росії в Будапешті, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У МЗС зазначили, що Латвія підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення агресії Росії проти України, але наразі немає жодних ознак готовності Путіна до конструктивного мирного процесу. Росія продовжує посилювати повітряні атаки проти України, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну та критичну інфраструктуру.

"Латвія не бачить можливості видати дозвіл на політ через свій повітряний простір людині, яка почала війну проти України та несе відповідальність за серйозні порушення Росією міжнародного права, включно з воєнними злочинами в Україні", – заявили в міністерстві.

Як повідомлялося, раніше в Будапешті планувалася зустріч Трампа і Путіна для обговорення припинення війни в Україні. Її дата не повідомлялася, як і не уточнювалося те, як Путін дістанеться столиці Угорщини, оскільки щодо російських літаків діють обмеження на польоти в повітряному просторі країн Європейського союзу.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виключив, що якщо кремлівський правитель дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.