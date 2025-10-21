ЗМІ: у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо

Білий дім наразі не бачить необхідності влаштовувати зустріч між главами дипломатій Росії та США, про перенесення якої раніше писали ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі журналісту Axios Бараку Равіду сказав неназваний представник Білого дому.

За словами цього представника, "в найближчому майбутньому" президент США не планує зустрічатися з Владіміром Путіним, про що раніше також повідомило джерело NBC News.

"Рубіо і Лавров провели продуктивну телефонну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем і міністром закордонних справ не є необхідною", – додав співрозмовник Axios.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.

Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов’язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни.

За словами джерел агентства Reuters, відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

