Reuters: відмова РФ від припинення вогню може загрожувати зустрічі Трампа й Путіна

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, який має відбутись у Будапешті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два високопоставлені європейські дипломатичні джерела.

За словами джерел Reuters, про можливі труднощі в організації саміту США та Росії може свідчити відкладення зустрічі глав американської та російської дипломатії.

Вони вважають, що відкладення зустрічі Марко Рубіо і Сергєя Лаврова є ознакою того, що американці можуть бути не схильні проводити саміт Трампа і Путіна, якщо Москва не відмовиться від своїх вимог.

"Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", – сказав Reutets один зі співрозмовників.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.

Можливою датою зустрічі держсекретаря та глави МЗС РФ називали 23 жовтня. Вона мала відбутися для підготовки нової особистої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна у Будапешті.

Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов’язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни. У публікації зазначають, що це може означати і відкладення зустрічі у Будапешті, про яку домовилися Трамп і Путін.

