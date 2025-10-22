Латвия не видит возможности разрешить полет самолета Путина в своем воздушном пространстве

Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет самолета российского правителя Владимира Путина через свое воздушное пространство.

Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии, комментируя ранее запланированную, но не подтвержденную встречу президентов США и России в Будапеште, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В МИД отметили, что Латвия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессии России против Украины, но пока нет никаких признаков готовности Путина к конструктивному мирному процессу. Россия продолжает усиливать воздушные атаки против Украины, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру.

"Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет через свое воздушное пространство человеку, который начал войну против Украины и несет ответственность за серьезные нарушения Россией международного права, включая военные преступления в Украине", – заявили в министерстве.

Как сообщалось, ранее в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Ее дата не сообщалась, как и не уточнялось то, как Путин доберется до столицы Венгрии, поскольку в отношении российских самолетов действуют ограничения на полеты в воздушном пространстве стран Европейского союза.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отвержение Россией немедленного прекращения огня в Украине поставило под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что подготовка к "мирному саммиту" в его стране продолжается.