Тихановська в Європарламенті закликала дати Україні "все, що потрібно" для перемоги

Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська у середу під час виступу в Європарламенті закликала надати Україні "все, що їй потрібно" для перемоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", проінформувала пресслужба парламенту.

Тихановська звернулась до євродепутатів спільно зі своїм чоловіком Сергієм, який нещодавно за посередництва США був звільнений з ув’язнення в Білорусі.

Говорячи про Україну, Тихановська сказала, що "український народ бореться не тільки за свою землю, він бореться за всіх нас".

Вона закликала ЄС надати Україні "все, що їй потрібно" для перемоги, і "послабити Путіна, ввівши санкції на його доходи від нафти та конфіскувавши його активи".

"Що слабшою стає Росія, то слабшим стає Лукашенко", – сказала вона.

Вона підкреслила підтримку парламентом білоруської демократії та поділилася історією свого чоловіка Сергія, його ув’язнення та звільнення, закликавши до постійного міжнародного тиску на Білорусь з метою звільнення понад 1300 політичних в’язнів.

"Санкції дійсно працюють, незалежно від того, що кажуть апологети режиму", – додала Тихановська.

Сергій Тихановський підкреслив, що після п'яти років ув'язнення в одиночній камері без контакту із зовнішнім світом його пріоритетом буде забезпечення звільнення політичних в'язнів, які все ще утримуються в білоруських в'язницях.

Він висловив жаль, що боротьба за зміну режиму Лукашенка в 2020 році не увінчалася успіхом, і що демократичні сили не отримали на той час більшої підтримки з боку Європи.

Нагадаємо, у Європарламенті вирішили присудити цьогорічну премію Сахарова за свободу думки ув’язненій грузинській журналістці Мзії Агломабелі та ув’язненому Білоруссю польськомовному журналісту Анджею Почобуту.