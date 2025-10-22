Тихановская в Европарламенте призвала дать Украине "все, что нужно" для победы

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в среду во время выступления в Европарламенте призвала предоставить Украине "все, что ей нужно" для победы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила пресс-служба парламента.

Тихановская обратилась к евродепутатам совместно со своим мужем Сергеем, который недавно при посредничестве США был освобожден из заключения в Беларуси.

Говоря об Украине, Тихановская сказала, что "украинский народ борется не только за свою землю, он борется за всех нас".

Она призвала ЕС предоставить Украине "все, что ей нужно" для победы, и "ослабить Путина, введя санкции на его доходы от нефти и конфисковав его активы".

"Чем слабее становится Россия, тем слабее становится Лукашенко", – сказала она.

Она подчеркнула поддержку парламентом белорусской демократии и поделилась историей своего мужа Сергея, его заключением и освобождением, призвав к постоянному международному давлению на Беларусь с целью освобождения более 1300 политических заключенных.

"Санкции действительно работают, независимо от того, что говорят апологеты режима", – добавила Тихановская.

Сергей Тихановский подчеркнул, что после пяти лет заключения в одиночной камере без контакта с внешним миром его приоритетом будет обеспечение освобождения политических заключенных, которые все еще содержатся в белорусских тюрьмах.

Он выразил сожаление, что борьба за смену режима Лукашенко в 2020 году не увенчалась успехом, и что демократические силы не получили на тот момент большей поддержки со стороны Европы.

Напомним, в Европарламенте решили присудить в этом году премию Сахарова за свободу мысли заключенной грузинской журналистке Мзии Агломабели и заключенному в Беларуси польскоязычному журналисту Анджею Почобуту.