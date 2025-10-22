Все лидеры ЕС, кроме Орбана, заявят о готовности открыть три кластера для Украины

Лидеры 26 государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 октября, планируют принять решение о готовности Украины к открытию переговоров с Евросоюзом по трем кластерам.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

По данным "ЕП", на саммите Евросоюза 23-24 октября планируют принять решение о том, что Украина готова и достойна того, чтобы ЕС открыл с ней вступительные переговоры по трем из шести кластеров.

Поскольку венгерский премьер Виктор Орбан выступит против этого пункта, ожидается, что он будет принят голосами 26 лидеров государств Евросоюза.

В частности, в решении Евросовет заявит, что Украина в чрезвычайно сложных условиях достигла значительного прогресса на пути к членству в ЕС, и примет во внимание оценку Еврокомиссии, что кластеры "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения" готовы к открытию.

Евросовет призовет Украину, Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу над процессом присоединения на основе принципа заслуг.

Как сообщалось, Украина просит ЕС начать неофициальный процесс, пока Венгрия блокирует вступительные переговоры.

