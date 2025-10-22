У Франції затримали трьох людей за погрози увʼязненому експрезиденту Саркозі

У Франції в середу взяли під варту трьох людей після публікації в соцмережах відео з погрозами в бік увʼязненого експрезидента Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У прокуратурі сказали, що у соцмережах було поширене відео, "очевидно зняте ув'язненим, який висловлює погрози на адресу Ніколя Саркозі". За цим фактом почали розслідування.

Під час обшуку в увʼязненого, який записав відео, вилучили два телефони.

За словами джерела в оточенні Саркозі для BFMTV, у разі розгляду справи експрезидент Франції виступить цивільним позивачем.

З вівторка Ніколя Саркозі утримується у паризькій в'язниці Сант після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

Ексглава держави перебуває під охороною двох озброєних поліцейських, які чергують кожні 12 годин, щоб забезпечити безпеку колишнього президента.