Во Франции задержали трех человек за угрозы заключенному экс-президенту Саркози

Новости — Среда, 22 октября 2025, 21:41 — Олег Павлюк

Во Франции в среду взяли под стражу трех человек после публикации в соцсетях видео с угрозами в адрес заключенного экс-президента Николя Саркози.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В прокуратуре сказали, что в соцсетях было распространено видео, "очевидно снятое заключенным, который высказывает угрозы в адрес Николя Саркози". По данному факту начато расследование.

Во время обыска у заключенного, который записал видео, изъяли два телефона.

По словам источника в окружении Саркози для BFMTV, в случае рассмотрения дела экс-президент Франции выступит гражданским истцом.

Со вторника Николя Саркози содержится в парижской тюрьме Сант после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

Эксглава государства находится под охраной двух вооруженных полицейских, которые дежурят каждые 12 часов, чтобы обеспечить безопасность бывшего президента.

