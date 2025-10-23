Генсек НАТО розповів про зустріч з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поділився деталями обговорення з президентом США Дональдом Трампом щодо зусиль для припинення російсько-української війни на їхній зустрічі у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Рютте зазначив, що у розмові з Трампом йшлося про підтримку, яку надає НАТО для наближення справедливого і сталого миру в Україні.

Good to be in DC today to talk about #NATO support to bring the war against Ukraine to a just and lasting end. I’m grateful to @POTUS President Trump for his crucial work to stop the killing. A ceasefire is the first step – they should stop where they are. Ukraine is ready & it’s… pic.twitter.com/yrOpGONsnJ – Mark Rutte (@SecGenNATO) October 22, 2025

"Я вдячний президенту Трампу за його ключові зусилля для припинення вбивств. Припинення вогню – перший крок для цього, вони мають "зупинитися там, де є". Україна готова, і важливо, щоб усі продовжували застосовувати тиск, щоб посадити за стіл переговорів Росію – через підтримку України, санкції, зокрема проти тіньового флоту, та інші заходи", – написав Марк Рютте.

Білий дім також опублікував коментар щодо зустрічі, процитувавши Трампа, що між ним і Рютте були "дуже гарні обговорення" і "справи щодо України і Росії йдуть досить добре".

Приблизно у ті ж години оголосили перші за другої адміністрації Дональда Трампа масштабні санкції проти Росії - проти "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх компаній.

У спілкуванні з репортерами Трамп сказав, що поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.