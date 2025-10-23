Укр Рус Eng

Генсек НАТО рассказал о встрече с Трампом

Новости — Четверг, 23 октября 2025, 07:49 — Мария Емец

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поделился деталями обсуждения с президентом США Дональдом Трампом относительно усилий для прекращения российско-украинской войны на их встрече в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Рютте отметил, что в разговоре с Трампом речь шла о поддержке, которую оказывает НАТО для приближения справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Я благодарен президенту Трампу за его ключевые усилия по прекращению убийств. Прекращение огня – первый шаг для этого, они должны "останавливаться там, где есть". Украина готова, и важно, чтобы все продолжали оказывать давление, чтобы посадить за стол переговоров Россию – через поддержку Украины, санкции, в частности против теневого флота, и другие меры", – написал Марк Рютте.

Белый дом также опубликовал комментарий по поводу встречи, процитировав Трампа, что между ним и Рютте были "очень хорошие обсуждения" и "дела по Украине и России идут достаточно хорошо".

Примерно в те же часы объявили первые за второй администрации Дональда Трампа масштабные санкции против России – против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.

В общении с репортерами Трамп сказал, что пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште, и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Также СМИ узнали, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.

