Посол України в США: санкції Трампа відповідають позиції "мир завдяки силі"

Посол України у США Ольга Стефанішина привітала рішення Вашингтона ввести повні блокувальні санкції проти найбільших нафтових компаній Росії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Стефанішина наголосила, що рішення щодо повних блокувальних санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії – стало першим таким за часів 47-го президента США Дональда Трампа.

Вона акцентувала, що цей крок було зроблено "після численних спроб дати Росії шанс розпочати реальні переговори про припинення війни".

"Це рішення повністю відповідає послідовній позиції України: мир можливий лише завдяки силі та тиск на агресора з використанням усіх доступних міжнародних інструментів", – наголосила вона.

Стефанішина також додала, що Україна очікує на рішучі рішення від європейських партнерів після засідання Європейської ради, яке пройде 23 жовтня.

Зазначимо, Офіс з контролю за зовнішніми активами США оголосив про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні". Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".

Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.

Зазначимо, у попередні дні з'явилася низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, опинилась під питанням через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги.

Водночас Кремль та влада Угорщини переконували, що підготовка до зустрічі триває, та називали повідомлення спробами зірвати її.

Проте, Трамп заявив, що передумав зустрічатися з правителем Росії у Будапешті найближчим часом.