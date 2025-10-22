В Кремлі та МЗС РФ розповіли, що мріють про зустріч з Трампом, та пожалілися на "вкиди"

В Кремлі та МЗС РФ запевняють, що продовжують готуватися до зустрічі лідерів Росії та США і нарікають на велику кількість "чуток і вкидів" довкола цієї теми.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як повідомляє "Интерфакс", заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков стверджує, що підготовка зустрічі триває.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитися на змістовному боці, чим ми і займаємося у світлі доручень, які ми маємо", – пояснив заступник міністра.

За його словами, "питання про графіки, про формати, про послідовність кроків – вони за великим рахунком похідні від змістовної сторони".

Як зазначив заступник міністра, "зрозуміло, є спроби представити ситуацію як таку, що змінилася порівняно з якимось періодом тижні, два, три тому".

"Я відношу це до цілеспрямованого прагнення противників виходу на домовленості зменшити шанси їх досягнення", – пояснив Рябков.

"Ми говоримо, що підготовка до саміту триває. Вона може мати різні форми", – сказав заступник глави МЗС.

А прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує Газета.ru, зазначив, що тема саміту оточена великою кількістю спекуляцій.

"Зрозуміло, що все це оточене великою кількістю пліток, вкидів, велика частина [яких] не відповідає дійсності. Новин поки що немає", – підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про можливі ускладнення в підготовці, прессекретар додав: "Нового сказати нічого".

За його словами, терміни можливої зустрічі Путіна і Трампа поки що не визначено, а її підготовка потребує ретельного опрацювання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.