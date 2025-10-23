Посол Украины в США: санкции Трампа соответствуют позиции "мир благодаря силе"

Посол Украины в США Ольга Стефанишина приветствовала решение Вашингтона ввести полные блокирующие санкции против крупнейших нефтяных компаний России.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Стефанишина подчеркнула, что решение о полных блокирующих санкциях против крупнейших нефтяных компаний России стало первым таким за время 47-го президента США Дональда Трампа.

Она акцентировала, что этот шаг был сделан "после многочисленных попыток дать России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны".

"Это решение полностью соответствует последовательной позиции Украины: мир возможен только благодаря силе и давление на агрессора с использованием всех доступных международных инструментов", – подчеркнула она.

Стефанишина также добавила, что Украина ожидает решительных решений от европейских партнеров после заседания Европейского совета, которое пройдет 23 октября.

Отметим, Офис по контролю за внешними активами США объявил о новых санкциях "вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине". В частности, под санкции попадают "Роснефть" и "Лукойл".

Также СМИ узнали, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.

В предыдущие дни появился ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, оказалась под вопросом из-за того, что Россия продолжает придерживаться своих максималистских требований.

В то же время Кремль и власти Венгрии убеждали, что подготовка к встрече продолжается, и называли сообщения попытками сорвать ее.

Однако Трамп заявил, что передумал встречаться с правителем России в Будапеште в ближайшее время.