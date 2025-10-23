Зеленський прокоментував рішення Трампа щодо Tomahawk

Президент Володимир Зеленський назвав питання щодо потенційного постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk "дуже делікатним".

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі 23 жовтня, пише "Європейська правда".

Зеленський прокоментував нещодавнє рішення свого американського візаві Дональда Трампа не постачати Україні Tomahawk.

"Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення. Але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що рішення щодо санкцій "здавалося неможливим".

"Зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання. Але це залежить від американської сторони", – наголосив український президент.

Звернемо увагу, що Трамп під час спілкування із журналістами на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте сказав, що США не погодили надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від шести місяців до одного року, аби навчитися ними користуватися.

"Із Tomahawk потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, і ми не збираємося навчати цього інших людей", – сказав Трамп.

Він сказав, що єдиний спосіб для України завдавати ударів ракетами Tomahawk – це якби США вистрілили цими снарядами, але Вашингтон "цього не зробить".

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.