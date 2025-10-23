Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

Президент Владимир Зеленский назвал вопрос о потенциальной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk "очень деликатным".

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Брюсселе 23 октября, пишет "Европейская правда".

Зеленский прокомментировал недавнее решение своего американского визави не поставлять Украине Tomahawk, назвав его "очень деликатным".

"Я думаю, вы слышали об этом от президента Трампа. Это очень деликатное решение. Но это такая же ситуация, как была с санкциями раньше", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что решение по санкциям "казалось невозможным".

"Сейчас мы видим решение по этим энергетическим санкциям, которые очень важны. И поэтому я думаю, что в долгосрочной перспективе мы будем иметь такое же решение в будущем и по этому вопросу. Но это зависит от американской стороны", – подчеркнул украинский президент.

Обратим внимание, что Трамп во время общения с журналистами на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сказал, что США не согласовали предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, потому что нужно от шести месяцев до одного года, чтобы научиться ими пользоваться.

"С Tomahawk нужна огромная кривая обучения. Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно это делает его таким сложным. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться, и мы знаем, как им пользоваться, и мы не собираемся обучать этому других людей", – сказал Трамп.

Он сказал, что единственный способ для Украины наносить удары ракетами Tomahawk – это если бы США выстрелили этими снарядами, но Вашингтон "этого не сделает".

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом на Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

В канун встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не ко времени.

Поэтому СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.