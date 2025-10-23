У Варшаві заарештували серба, підозрюваного у воєнних злочинах у Хорватії

У Польщі заарештували колишнього члена сербського парамілітарного угруповання, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів проти хорватських цивільних осіб під час розпаду Югославії.

Про це пише TVP, передає "Європейська правда".

Підозрюваний, ідентифікований як Живко З., був затриманий в аеропорту імені Шопена у Варшаві на підставі європейського ордера на арешт, виданого судом у Загребі.

Зазначається, що він був заарештований 16 жовтня під час повернення з Сербії до Канади, де він проживає з 1992 року, через столицю Польщі.

За даними правоохоронців, Живко З. був членом сербських парамілітарних сил під час Хорватської війни за незалежність.

Польські прокурори заявили, що 79-річний чоловік розшукується за звинуваченнями в тому, що він віддавав накази і особисто брав участь у злочинах, до яких входили захоплення, катування і вбивство цивільних осіб у Грубішно-Поле, місті в Хорватії, в період з серпня по жовтень 1991 року.

Його також звинувачують у тому, що він не завадив своїм підлеглим, які підпорядковувалися йому як "політкомісару" підрозділу Білогора, скоювати злочини.

У звинуваченнях стверджується, що Живко З., який має сербське та канадське громадянство, затримав вісім цивільних осіб і катував їх у імпровізованій в'язниці. Прокурори заявили, що він вистрілив в одного з цивільних, завдавши йому серйозних травм, після спроби втечі.

Польські правоохоронці заявили, що Живко З. не визнав своєї провини під час допиту.

Прокурори подали до регіонального суду Варшави клопотання про передачу підозрюваного під варту Хорватії відповідно до європейського ордера на арешт.

За хорватським законодавством підозрюваному загрожує до 20 років тюремного ув'язнення, а за польським кримінальним законодавством – від п’яти до 25 років.

Зазначимо, у лютому 2015 року Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Сербія та Хорватія не коїли геноцид стосовно один одного під час Балканських війн у 1991-1995 роках.

