В Варшаве арестовали серба, подозреваемого в военных преступлениях в Хорватии

В Польше арестовали бывшего члена сербской парамилитарной группировки, которого обвиняют в совершении военных преступлений против хорватских гражданских лиц во время распада Югославии.

Об этом пишет TVP, передает "Европейская правда".

Подозреваемый, идентифицированный как Живко З., был задержан в аэропорту имени Шопена в Варшаве на основании европейского ордера на арест, выданного судом в Загребе.

Отмечается, что он был арестован 16 октября во время возвращения из Сербии в Канаду, где он проживает с 1992 года, через столицу Польши.

По данным правоохранителей, Живко З. был членом сербских парамилитарных сил во время Хорватской войны за независимость.

Польские прокуроры заявили, что 79-летний мужчина разыскивается по обвинениям в том, что он отдавал приказы и лично участвовал в преступлениях, в которые входили захват, пытки и убийство гражданских лиц в Грубишно-Поле, городе в Хорватии, в период с августа по октябрь 1991 года.

Его также обвиняют в том, что он не помешал своим подчиненным, которые подчинялись ему как "политкомиссару" подразделения Билогора, совершать преступления.

В обвинениях утверждается, что Живко З., имеющий сербское и канадское гражданство, задержал восемь гражданских лиц и пытал их в импровизированной тюрьме. Прокуроры заявили, что он выстрелил в одного из гражданских, нанеся ему серьезные травмы, после попытки бегства.

Польские правоохранители заявили, что Живко З. не признал своей вины во время допроса.

Прокуроры подали в региональный суд Варшавы ходатайство о передаче подозреваемого под стражу Хорватии в соответствии с европейским ордером на арест.

По хорватскому законодательству подозреваемому грозит до 20 лет тюремного заключения, а по польскому уголовному законодательству – от пяти до 25 лет.

Отметим, в феврале 2015 года Международный суд ООН в Гааге постановил, что Сербия и Хорватия не совершали геноцид по отношению друг к другу во время Балканских войн в 1991-1995 годах.

Советуем также ознакомиться с материалом: Праздник для Хорватии, преступление для Сербии: почему на Балканах ожидают новую войну.