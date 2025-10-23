Каллас прокоментувала застереження Бельгії щодо "репараційної позики"

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що розуміє побоювання Бельгії з приводу "репараційної позики" Україні з використанням росактивів, і що у ЄС шукатимуть рішення, які врахують ці ризики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі ЗМІ перед початком саміту лідерів 23 жовтня.

Каллас зазначила, що вважає ідею репараційної позики із залученням знерухомлених російських активів справедливою і це є потрібним рішенням.

"Базовий сигнал – що Росія відповідальна за збитки, яких завдала в Україні… (Це рішення) надішле три дуже важливі сигнали. Перший – Україні, про те, що ми їм допомагаємо захищатися. Другий – Росії, про те, що у них не вийде "перечекати". А третій – Америці, щоб продемонструвати, що ми самі робимо дуже важливі кроки", – сказала Кая Каллас.

На питання про те, чи вийде, на її думку, переконати Бельгію – на території якої зберігаються знерухомлені активи, і тому вона особливо турбується за юридичні наслідки, – Каллас сказала, що про це будуть говорити.

"Усі погоджуються у тому, що жодна країна не має нести усі ризики наодинці. Тож якщо нам буде потрібно розробити механізм, щоб Бельгія мала ті запевнення, яких потребує, то потрібно працювати над цим", – зазначила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії перед самітом озвучив три умови, за яких готовий погодитися на рішення про "репараційну позику", а в іншому разі налаштований блокувати його як занадто ризиковане.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.