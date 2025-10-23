Укр Рус Eng

Каллас прокомментировала опасения Бельгии из-за "репарационного займа"

Новости — Четверг, 23 октября 2025, 11:34 — Мария Емец

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что понимает опасения Бельгии по поводу "репарационного займа" Украине с использованием росактивов, и что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии СМИ перед началом саммита лидеров 23 октября.

Каллас отметила, что считает идею репарационного займа с привлечением обездвиженных российских активов справедливой и это является нужным решением.

"Базовый сигнал – что Россия ответственна за ущерб, который нанесла в Украине... (Это решение) пошлет три очень важных сигнала. Первый – Украине, о том, что мы им помогаем защищаться. Второй – России, о том, что у них не получится "переждать". А третий – Америке, чтобы продемонстрировать, что мы сами делаем очень важные шаги", – сказала Кая Каллас.

На вопрос о том, получится ли, по ее мнению, убедить Бельгию – на территории которой хранятся обездвиженные активы, и поэтому она особенно беспокоится за юридические последствия, – Каллас сказала, что об этом будут говорить.

"Все соглашаются в том, что ни одна страна не должна нести все риски в одиночку. Поэтому если нам потребуется разработать механизм, чтобы Бельгия имела те заверения, в которых нуждается, то нужно работать над этим", – отметила главный дипломат ЕС.

Напомним, премьер Бельгии перед саммитом озвучил три условия, при которых готов согласиться на решение о "репарационном займе", а в противном случае настроен блокировать его как слишком рискованное.

Заявления де Вевера подтвердили более давние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Бельгия Кая Каллас Арест росактивов
