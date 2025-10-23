Німеччина та Фінляндія очікують прориву у питанні використання активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловили оптимізм щодо прогресу у питанні використання заморожених російських активів на користь України.

Про це вони сказали перед початком засідання Європейської ради 23 жовтня, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що питання заморожених російських активів буде обговорюватися на засіданні Євроради.

"Це питання, яке хвилюватиме нас сьогодні. Але ми також зробимо крок вперед", – впевнений він.

Орпо також висловився оптимістично щодо цього питання.

"Ми дуже серйозно ставимося до занепокоєння Бельгії, і рішення має бути юридично видимим, і ми готові розділити тягар... Але я думаю, що рішення вже дуже близько", – наголосив прем’єр Фінляндії.

Як відомо, Єврорада планує у висновках за результатами саміту 23 жовтня погодити надання Україні фінансової та військової допомоги у 2026-27 роках з використанням заморожених російських активів.

Перед початком засідання Євроради прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав три умови, за яких погодиться підтримати ідею про "репараційну позику" для України з використанням знерухомлених російських активів.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.