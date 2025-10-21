Саміт ЄС підтвердить плани фіндопомоги Україні у 2026-27 з залученням росактивів

Європейська рада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.

Про це йдеться в проєкті висновків Євроради, винесеному на обговорення Ради ЄС з загальних питань 21 жовтня, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Лідери ЄС планують зафіксувати у висновках саміту 23 жовтня відданість Євросоюзу ідеї надати Україні фіндопомогу у 2026-2027 роках, використовуючи російські заморожені активи.

"Європейська рада підтверджує свою відданість пошуку шляхів для допомоги Україні у вирішенні її нагальних фінансових потреб на 2026-2027 роки, зокрема у сфері військових і оборонних зусиль", – йдеться у проєкті висновків.

У зв’язку з цим Єврорада планує закликати Європейську комісію "якнайшвидше представити конкретні пропозиції, які передбачали б можливе поступове використання грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, із забезпеченням належної європейської солідарності та розподілу ризиків".

Ініціатива надання Україні кредитів ERA на базі надзвичайних доходів від заморожених активів має бути збережена, йдеться в документі.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує збитки, завдані цією війною", – планують нагадати європейські лідери.

Як повідомляла "Європейська правда", Бельгія на даному етапі погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків.

Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.

У презентованій Єврокомісією оборонній "дорожній карті" ЄС йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.

За даними ЗМІ, США не підтримали план ЄС щодо "репараційної позики" Україні.