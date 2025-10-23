Германия и Финляндия ожидают прорыва в вопросе использования активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразили оптимизм относительно прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом они сказали перед началом заседания Европейского совета 23 октября, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что вопрос замороженных российских активов будет обсуждаться на заседании Евросовета.

"Это вопрос, который будет волновать нас сегодня. Но мы также сделаем шаг вперед", – уверен он.

Орпо также высказался оптимистично по этому вопросу.

"Мы очень серьезно относимся к беспокойству Бельгии, и решение должно быть юридически видимым, и мы готовы разделить бремя... Но я думаю, что решение уже очень близко", – подчеркнул премьер Финляндии.

Как известно, Евросовет планирует в выводах по результатам саммита 23 октября согласовать предоставление Украине финансовой и военной помощи в 2026-27 годах с использованием замороженных российских активов.

Перед началом заседания Евросовета премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия, при которых согласится поддержать идею о "репарационном займе" для Украины с использованием обездвиженных российских активов.

Заявления де Вевера подтвердили более давние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.