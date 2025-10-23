Зеленський про нові санкції проти РФ: демонстрація єдності Європою

Президент Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення сильного 19-го санкційного пакета проти Росії.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що ухвалення цього пакета санкцій – це демонстрація єдності Європою в час, коли Росія посилює терор і удари по цивільних.

Український президент наголосив, що у межах цих санкцій вперше потрапили під обмеження криптоплатформи і криптовалютні схеми, які Росія використовує для обходу обмежень

"Важливо, що Євросоюз, Велика Британія, Америка діють синхронно, щоб посилити тиск на Росію і наблизити потрібний усім нам мир. Санкційного тиску має бути більше, і про це говоритимемо сьогодні в Брюсселі з партнерами", – додав Зеленський.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank накладені Росією штрафи, але безуспішно.