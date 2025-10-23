Зеленский о новых санкциях против РФ: демонстрация единства Европой

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Европейский Союз за принятие сильного 19-го санкционного пакета против России.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что принятие этого пакета санкций – это демонстрация единства Европой в то время, когда Россия усиливает террор и удары по гражданским.

Украинский президент подчеркнул, что в рамках этих санкций впервые попали под ограничения криптоплатформы и криптовалютные схемы, которые Россия использует для обхода ограничений

"Важно, что Евросоюз, Великобритания, Америка действуют синхронно, чтобы усилить давление на Россию и приблизить нужный всем нам мир. Санкционного давления должно быть больше, и об этом будем говорить сегодня в Брюсселе с партнерами", – добавил Зеленский.

Напомним, до последнего одобрения пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.