Естонія придбає південнокорейські РСЗВ на додачу до HIMARS

Естонія домовилася з Південною Кореєю про придбання реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo, на додачу до американських HIMARS.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", відповідну угоду про оборонну співпрацю підписали у четвер 23 жовтня.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур та його південнокорейський колега Ан Гю-бак підписали у Сеулі угоду про оборонну співпрацю, яка передбачає, що Естонія придбає РСЗВ K239 Chunmoo.

Паралельно триватиме процес закупівлі нових систем HIMARS у США, конкретні терміни постачання яких ще узгоджуються.

"Задля подальшого посилення наших спроможностей для далекобійних ударів збройні сили обрали південнокорейські РЗСВ Chunmoo. Подібне рішення з використанням американських та південнокорейських РСЗВ обрала також Польща", – зазначив Певкур.

Деталі закупівлі ще будуть обговорюватися на технічному рівні, перш ніж будуть укладені подальші рамкові угоди.

У квітні 2025 року Естонія отримала перші шість HIMARS, замовлених у США, а у серпні – всі раніше замовлені у Франції САУ Caesar.

Польща, нагадаємо, масово закуповує південнокорейські танки К2.