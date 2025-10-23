Эстония приобретет южнокорейские РСЗО в дополнение к HIMARS

Эстония договорилась с Южной Кореей о приобретении реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, в дополнение к американским HIMARS.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", соответствующее соглашение об оборонном сотрудничестве подписали в четверг 23 октября.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и его южнокорейский коллега Ан Гю-бак подписали в Сеуле соглашение об оборонном сотрудничестве, которое предусматривает, что Эстония приобретет РСЗО K239 Chunmoo.

Параллельно будет продолжаться процесс закупки новых систем HIMARS в США, конкретные сроки поставки которых еще согласовывают.

"Для дальнейшего усиления наших возможностей для дальнобойных ударов вооруженные силы выбрали южнокорейские РСЗО Chunmoo. Подобное решение с использованием американских и южнокорейских РСЗО выбрала также Польша", – отметил Певкур.

Детали закупки еще будут обсуждаться на техническом уровне, прежде чем будут заключены дальнейшие рамочные соглашения.

В апреле 2025 года

Эстония получила первые шесть HIMARS, заказанных у США, а в августе – все ранее заказанные у Франции САУ Caesar.

Польша, напомним, массово закупает южнокорейские танки К2