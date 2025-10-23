У Німеччині під час навчань поліція випадково поранила солдата Бундесверу

Під час масштабних військових навчань у німецькому місті Ердінг поліцейський випадково вистрілив у солдата Бундесверу через те, що мешканці повідомили про озброєного чоловіка, не знаючи, що це частина навчань.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, неправильно витлумачена ситуація призвела до короткого обміну пострілами між військовими, які брали участь у навчаннях Marshal Power, та поліцейськими, викликаними місцевими жителями.

Один військовослужбовець зазнав легких поранень, був госпіталізований і вже виписаний із лікарні.

За даними поліції, після повідомлення про "озброєного чоловіка" на місце прибули численні патрулі та вертоліт. Під час операції поліція не знала, що в регіоні тривають військові маневри.

Унаслідок цього, військова поліція, озброєна навчальними боєприпасами, відкрила вогонь по поліцейських, сприйнявши їх за "умовного противника", а правоохоронці відповіли бойовими патронами.

Збройні сили Німеччини підтвердили, що поранений є військовим поліцейським, а стріляв поліцейський. Представник оперативного командування Бундесверу визнав, що інцидент стався через брак координації між структурами – поліція не була поінформована про навчання.

Навчання Marshal Power проходять у регіоні між Мюнхеном, Інгольштадтом, Регенсбургом і Ландсгутом. У них беруть участь понад 800 солдатів Бундесверу та представники 14 цивільних служб – поліції, пожежників, рятувальників і технічних підрозділів.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії між військовими та цивільними структурами у кризових ситуаціях і перевірка готовності до спільних дій у межах НАТО.

Нагадаємо, 13 жовтня Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни.

Паралельно того ж дня розпочалися навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon 2025.