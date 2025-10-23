В Германии полиция случайно ранила солдата Бундесвера во время учений

Во время масштабных военных учений в немецком городе Эрдинг полицейский случайно выстрелил в солдата Бундесвера из-за того, что жители сообщили о вооруженном мужчине, не зная, что это часть учений.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, неправильно истолкованная ситуация привела к короткому обмену выстрелами между военными, участвовавшими в учениях Marshal Power, и полицейскими, вызванными местными жителями.

Один военнослужащий получил легкие ранения, был госпитализирован и уже выписан из больницы.

По данным полиции, после сообщения о "вооруженном мужчине" на место прибыли многочисленные патрули и вертолет. Во время операции полиция не знала, что в регионе идут военные маневры.

В результате военная полиция, вооруженная учебными боеприпасами, открыла огонь по полицейским, приняв их за "условного противника", а правоохранители ответили боевыми выстрелами.

Вооруженные силы Германии подтвердили, что раненый является военным полицейским, а стрелял полицейский. Представитель оперативного командования Бундесвера признал, что инцидент произошел из-за недостатка координации между структурами – полиция не была проинформирована об учениях.

Учения Marshal Power проходят в регионе между Мюнхеном, Ингольштадтом, Регенсбургом и Ландсгутом. В них принимают участие более 800 солдат Бундесвера и представители 14 гражданских служб – полиции, пожарных, спасателей и технических подразделений.

Целью учений является отработка взаимодействия между военными и гражданскими структурами в кризисных ситуациях и проверка готовности к совместным действиям в рамках НАТО.

Напомним, 13 октября Вооруженные силы Литвы начали военные учения Storm Strike 2025 на западе страны.

Параллельно в тот же день начались учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025.