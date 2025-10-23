Зеленський зустрівся з прем'єром Чехії: Прага може надати енергодопомогу

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Брюсселі, де у четвер проходить саміт лідерів ЄС.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував Фіалу про наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах України.

За даними ОПУ, Чехія може надати допомогу – вона вже постачає та встановлює когенераційне обладнання на українських підприємствах, передала дизель-генератори для Кривого Рогу, газові обігрівачі та станції очищення води для Марганця і Нікополя.

Обоє лідерів також говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи щодо посилення захисту українського неба.

Прем’єр Чехії подарував Зеленському синьо-жовту прикрасу із застібкою, яку семирічна чеська дівчинка зробила на знак підтримки та солідарності з Україною.

Зеленський подякував Фіалі, чий термін на посаді добігає кінця, за всі особисті зусилля, спрямовані на підтримку України.

Нагадаємо, днями чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.









