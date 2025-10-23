Зеленский встретился с премьером Чехии: Прага может предоставить энергопомощь

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Брюсселе, где в четверг проходит саммит лидеров ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Фиалу о последствиях российских ударов по энергетическим объектам Украины.

По данным ОПУ, Чехия может оказать помощь – она уже поставляет и устанавливает когенерационное оборудование на украинских предприятиях, передала дизель-генераторы для Кривого Рога, газовые обогреватели и станции очистки воды для Марганца и Никополя.

Оба лидера также говорили о реализации совместных оборонных проектов, инициативах по усилению защиты украинского неба.

Премьер Чехии подарил Зеленскому сине-желтое украшение с застежкой, которое семилетняя чешская девочка сделала в знак поддержки и солидарности с Украиной.

Зеленский поблагодарил Фиалу, чей срок на посту подходит к концу, за все личные усилия, направленные на поддержку Украины.

Напомним, на днях чешское правительство, которое уходит в отставку, объявило, что Чехия в знак поддержки Украины построит и подарит ей современный спутник.