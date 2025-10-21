Чехія подарує Україні супутник

Чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.

Про це повідомило у вівторок Міністерство закордонних справ Чехії в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як сказано у повідомленні, Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.

"Це демонструє не тільки технологічну досконалість чеських компаній в одній з найвимогливіших галузей, але й нашу постійну підтримку України", – заявили у чеському міністерстві, не розкриваючи подальших деталей.

Міністерство транспорту Чехії уточнило, що проєкт супутника для України буде запущений у найближчі місяці, а запуск супутника очікується протягом року.

Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

У розробці та конструкції супутника братимуть участь чеські компанії, які мають досвід у космічних технологіях, зокрема у будівництві невеликих супутників.

Супутник буде оснащений технологією, що поєднує радіолокаційну систему зйомки (SAR), оптичне та радіаційне виявлення та моніторинг радіочастотного спектра в декількох областях, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за погіршених метеорологічних умов.

У майбутньому цей супутник повинен бути доповнений іншими супутниками, щоб створити сузір'я, сказано у повідомленні чеського Мінтрансу.

Ініціатива є продовженням Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Українською державною космічною агенцією.

Проєкт є частиною урядової програми Чехії з відновлення України, що реалізується Міністерством транспорту у співпраці з Міністерством закордонних справ та Міністерством промисловості і торгівлі.

"Подарунок супутника є конкретним виразом нашої солідарності та рішучості допомогти Україні у побудові її цифрової інфраструктури та зміцненні її оперативного суверенітету та стійкості. Це інвестиція в її майбутнє, а отже, і в безпеку та стабільність в Європі", – прокоментував міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"Чеська Республіка демонструє, що вона здатна розробляти та постачати передові технології, які мають реальний вплив, чи то в галузі безпеки, відновлення інфраструктури чи захисту населення. Ми віримо, що ця місія допоможе Україні посилити свої можливості і водночас сприятиме нашій співпраці в галузі космічних технологій", – зазначив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Нагадаємо, на нещодавніх парламентських виборах у Чехії перемогла партія популістів ANO. Її лідер Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу" для України.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи. Він також сказав, що не проти поставок чеської зброї Україні, та не за рахунок бюджету.

Днями Бабіш закликав уряд, що йде у відставку, не приймати більше ніяких важливих рішень.