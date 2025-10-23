ЄС ввів санкції проти ректора московського ВНЗ, що запустив курс з обходу санкцій

Європейський Союз у четвер запровадив заборону на в'їзд і заморозив активи керівника провідного московського університету, який на початку цього року розпочав магістерський курс про те, як обійти санкції ЄС.

На це звернуло увагу видання The Guardian, передає "Європейська правда".

Нікіта Амісімов, ректор Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", потрапив до списку санкцій після заяви про те, що ВШЕ профінансує навчання учасників спеціальної воєнної операції (СВО) та їхніх дітей, а також запуск магістерської програми, "присвяченої обходу санкцій".

Заходи ЄС проти Анісімова є частиною набагато ширшого, 19-го пакета санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank накладені Росією штрафи, але безуспішно.