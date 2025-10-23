ЕС ввел санкции против ректора московского вуза, запустившего курс по обходу санкций

Европейский Союз в четверг ввел запрет на въезд и заморозил активы руководителя ведущего московского университета, который в начале этого года начал магистерский курс о том, как обойти санкции ЕС.

На это обратило внимание издание The Guardian, передает "Европейская правда".

Никита Амисимов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", попал в санкционный список после заявления о том, что ВШЭ профинансирует обучение участников специальной военной операции (СВО) и их детей, а также запуск магистерской программы, "посвященной обходу санкций".

Меры ЕС против Анисимова являются частью гораздо более широкого, 19-го пакета санкций против Москвы за ее вторжение в Украину в 2022 году.

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.