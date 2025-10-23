СМИ: некоторые компании в Китае приостановили закупку российской нефти после санкций США

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке.

"Роснефть" и "Лукойл" продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую покупателям.

По информации Reuters, китайские национальные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержаться от торговли российской нефтью, транспортируемой по морю, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений санкций США.

Хотя Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день морским транспортом, большую часть этой нефти покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в частности небольшие операторы.

Китай также импортирует около 900 тысяч баррелей российской нефти в день по трубопроводу, и вся она поступает в PetroChina, которая, по мнению нескольких источников Reuters, вероятно, не слишком пострадает от санкций.

Нефтеперерабатывающие заводы государственной собственности в Индии, по информации Reuters, также выясняют, не будут ли их текущие контракты с российскими компаниями противоречить новым санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла".

Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.