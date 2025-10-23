СМИ: Бельгия хочет ослабить выводы саммита ЕС по использованию росактивов

Бельгия, которая открыто выражала оговорки по поводу использования замороженных российских активов в пользу Украины, хочет добиться изменения выводов саммита ЕС в этой части.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Во время дискуссий в Европейском совете, который собрался в четверг, Бельгия настаивала на ослаблении проекта выводов саммита, сообщили источники Bloomberg.

Как говорится в материале, вместо того, чтобы призвать Европейскую комиссию подготовить юридическое предложение, Бельгия хочет, чтобы Еврокомиссия сначала изучила, как механизм может работать "с целью возможных конкретных мер".

Бельгия также хочет, чтобы ЕС использовал активы российского центрального банка, замороженные в других государствах-членах – речь идет о примерно 25 млрд евро, сообщили источники Bloomberg.

Собеседники агентства сообщили, что обсуждения продолжаются.

Напомним, премьер Бельгии Барт де Вевер перед саммитом озвучил три условия, при которых готов согласиться на решение о "репарационном займе", а в противном случае настроен блокировать его как слишком рискованное.

Заявления де Вевера подтвердили более ранние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что понимает опасения Бельгии по поводу "репарационного займа" Украине с использованием росактивов, и что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.