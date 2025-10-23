Финляндия направит 100 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Правительство Финляндии в четверг приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 миллионов евро путем закупки оружия в США через механизм PURL.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Helsingin Sanomat сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

Орпо сказал, что Финляндия приняла решение присоединиться к совместному пакету помощи в рамках PURL от стран Балтии и Северной Европы, который должен быть предоставлен Украине в ближайшее время.

Он добавил, что финансирование будет предоставлено вне бюджета в виде нового долга, а не за счет сокращения расходов в других сферах.

"Решение будет принято, даже если это увеличит заимствования на эту сумму. Ситуация в Украине настолько критическая. Мы должны быть вовлечены. Мы не можем оставаться в стороне, когда все страны Северной Европы и Балтии участвуют", – сказал он.

Ранее в четверг премьер-министр Испании Педро Санчес также сообщил, что его страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

На прошлой неделе в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.