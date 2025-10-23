Зеленський хоче використати росактиви на виробництво в Україні зброї дальністю до 3000 км

Президент України Володимир Зеленський планує використати частину коштів, які надійдуть в Україну в рамках "репараційних кредитів" із заморожених активів Росії, на виробництво далекобійної зброї на території України дальністю до 3000 км.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" президент Зеленський заявив на пресконференції на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Зеленський розповів, що Україна хоче виготовляти далекобійну зброю на російські гроші.

"Я зараз відкрию щось нове. Ми чітко використовуємо далекобійні можливості українського виробництва. І ми сподіваємося, що далекобійні можливості українського виробництва – (дальністю) від 150 км до 3000 км – стануть нашими новими можливостями", – розповів Зеленський.

Він додав, що "питання полягає в тому, як отримати додаткове фінансування", щоб масово виробляти цю далекобійну зброю.

"До речі, питання щодо (російських) активів також є дуже важливим для нас: частково використати їх для українського виробництва. Безумовно, також і для європейського виробництва, наших партнерів", – наголосив президент України.

Як повідомляла "Європейська правда", у зверненні до лідерів ЄС на саміті Європейської ради у Брюсселі 23 жовтня Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі Tomahawk, від європейських держав.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер перед самітом озвучив три умови, за яких готовий погодитися на рішення про "репараційну позику", а в іншому разі налаштований блокувати його як занадто ризиковане.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.