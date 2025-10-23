Зеленський хоче використати росактиви на виробництво зброї в Україні дальністю до 3000 км

Президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать часть средств, которые поступят в Украину в рамках "репарационных кредитов" из замороженных активов России, на производство дальнобойного оружия на территории Украины дальностью до 3000 км.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", президент Зеленский заявил на пресс-конференции на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что Украина хочет производить дальнобойное оружие на российские деньги.

"Я сейчас открою кое-что новое. Мы чётко используем дальнобойные возможности украинского производства. И мы надеемся, что дальнобойные возможности украинского производства – (дальностью) от 150 км до 3000 км – станут нашими новыми возможностями", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что "вопрос в том, как получить дополнительное финансирование", чтобы массово производить это дальнобойное оружие.

"Кстати, вопрос относительно (российских) активов также для нас очень важен: частично использовать их для украинского производства. Безусловно, также и для европейского производства, наших партнёров", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в обращении к лидерам ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе 23 октября Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.

Премьер Бельгии Барт де Вевер перед саммитом озвучил три условия, при которых готов согласиться на решение о "репарационном займе", а в противном случае настроен блокировать его как слишком рискованное.

Заявления де Вевера подтвердили более ранние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.