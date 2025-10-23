Укр Рус Eng

Зеленський хоче використати росактиви на виробництво зброї в Україні дальністю до 3000 км

Новости — Четверг, 23 октября 2025, 18:46 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать часть средств, которые поступят в Украину в рамках "репарационных кредитов" из замороженных активов России, на производство дальнобойного оружия на территории Украины дальностью до 3000 км.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", президент Зеленский заявил на пресс-конференции на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что Украина хочет производить дальнобойное оружие на российские деньги.

"Я сейчас открою кое-что новое. Мы чётко используем дальнобойные возможности украинского производства. И мы надеемся, что дальнобойные возможности украинского производства – (дальностью) от 150 км до 3000 км – станут нашими новыми возможностями", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что "вопрос в том, как получить дополнительное финансирование", чтобы массово производить это дальнобойное оружие.

"Кстати, вопрос относительно (российских) активов также для нас очень важен: частично использовать их для украинского производства. Безусловно, также и для европейского производства, наших партнёров", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в обращении к лидерам ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе 23 октября Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.

Премьер Бельгии Барт де Вевер перед саммитом озвучил три условия, при которых готов согласиться на решение о "репарационном займе", а в противном случае настроен блокировать его как слишком рискованное.

Заявления де Вевера подтвердили более ранние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Арест росактивов
Реклама: