Чеські активісти закрили збір на "Фламінго" за дві доби

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у четвер повідомила про закриття збору на українську балістичну ракету "Фламінго", відкритий цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться на сайті ініціативи.

Станом на вечір четверга "Подарунок для Путіна" зібрав майже 13,2 мільйона чеських крон (630 тисяч доларів) з 12,5 мільйона необхідних. Як уточнив порталу Novinky організатор ініціативи Мартін Ондрачек, збір закрили за 48 годин.

"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", – сказав він.

Ондрачек сказав, що проведе ще один раунд переговорів з виробником "Фламінго", та анонсував "угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які внесли свій внесок у ракету".

Ракету, зібрану через спільнокошт, хочуть назвати DANA 1 на честь Дани Драбової – чеської політикині та фізикині, яка померла на початку жовтня. Після оплати ракета буде передана Збройним силам України.

Цього літа Darek pro Putina передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір у листопаді 2023 року..

Ініціатива "Подарунок для Путіна" також відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.