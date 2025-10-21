Чеські волонтери оголосили збір коштів на купівлю української ракети "Фламінго"

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у вівторок відкрила збір на українську балістичну ракету "Фламінго".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті ініціативи.

У Darek pro Putina сказали, що звʼязались із компанією Fire Point, яка розробила "Фламінго", і там розрахували вартість однієї ракети (12,5 мільйона чеських крон, або майже 600 тисяч доларів) та дозволили її придбати.

Ракету, зібрану через спільнокошт, хочуть назвати DANA 1 на честь Дани Драбової – чеської політикині та фізикині, яка померла на початку жовтня.

"Після оплати ракета буде передана Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використовувати, і визначать для неї ціль. Можливо, незабаром ми дізнаємося, куди вона долетіла", – ідеться в повідомленні.

Цього літа Darek pro Putina передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір у листопаді 2023 року..

Ініціатива "Подарунок для Путіна" також відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.