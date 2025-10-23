Чешские активисты закрыли сбор на "Фламинго" за двое суток

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") в четверг сообщила о закрытии сбора на украинскую баллистическую ракету "Фламинго", открытый на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится на сайте инициативы.

По состоянию на вечер четверга "Подарок для Путина" собрал почти 13,2 миллиона чешских крон (630 тысяч долларов) из 12,5 миллиона необходимых. Как уточнил порталу Novinky организатор инициативы Мартин Ондрачек, сбор закрыли за 48 часов.

"Мы надеялись, что сможем собрать сумму за неделю. А это произошло за 48 часов, что является рекордом. Это превзошло все наши ожидания", – сказал он.

Ондрачек сказал, что проведет еще один раунд переговоров с производителем „Фламинго" и анонсировал "соглашение, которое, возможно, будет довольно большим сюрпризом для людей, внесших свой вклад в ракету".

Ракету, собранную через краудфандинг, хотят назвать DANA 1 в честь Даны Драбовой – чешской политики и физика, которая умерла в начале октября. После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины.

Этим летом Darek pro Putina передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор в ноябре 2023 года.

Инициатива "Подарок для Путина" также известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.