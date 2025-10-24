Берлин хочет защитить немецкое подразделение "Роснефти" от санкций Трампа

Германия хочет получить освобождение от санкций США в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании "Роснефть".

Об этом сообщил агентству Reuters осведомленный собеседник, передает "Европейская правда".

После того, как немецкие банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергоносителей, Берлин якобы захотел получить от США "освобождение" от санкций в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании "Роснефть".

Как отмечается, немецкий бизнес "Роснефти" контролируется немецкими властями, но принадлежит России. Немецкое подразделение "Роснефти", в которое входят доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil, было передано под управление правительства в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

В связи с этим представитель министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны распространяться на немецкий бизнес "Роснефти", поскольку он отделен от российской материнской компании и находится под контролем Германии.

ДОПОЛНЕНО В 09:30. Как передает Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу того, что США освободят немецкое подразделение "Роснефти" от последних санкций Вашингтона против России.

"Мы обсудим это с американцами. Я предполагаю, что "Роснефти" будет предоставлено соответствующее освобождение", – сказал Мерц во время общения с журналистами.

Как известно, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против России, направленные против "Роснефти" и "Лукойла".

США являются самой мощной санкционной властью в мире, отчасти потому, что они могут нацеливаться на банки, работающие с компаниями, находящимися в черном списке, лишая банк доступа к доллару, который является основой международной финансовой системы.

Потеря доступа к американской валюте приведет к кризису любого банка.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью России в мире.