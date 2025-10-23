У Білому домі пояснили, чому санкції проти РФ ухвалили саме зараз

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю Росії в мирі.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила на брифінгу у четвер.

За словами Левітт, Трамп "завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним, і вчора настав цей день".

"Гадаю, президент (США. – Ред.) також давно висловлював своє розчарування Владіміром Путіним і, відверто кажучи, обома сторонами цієї війни", – сказала речниця Білого дому.

"Він завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді. І він відчуває, що, на жаль, останнім часом з боку Росії він не бачить достатнього інтересу та достатніх дій для подальшого руху в напрямку миру", – додала вона.

США цього тижня запровадили заходи, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Санкції передбачають заморожування всіх активів "Роснефти" і "Лукойлу" в США і заборону всім американським компаніям вести будь-який бізнес з цими російськими компаніями.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".