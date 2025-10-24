В Естонії кажуть, що Росія б'є по енергетиці, щоб підірвати стійкість України

В Естонії вважають, що Росія намагається за допомогою глибоких ударів спровокувати енергетичну кризу в Україні, що має зламати опір суспільства і підтримку продовження оборонних операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, його цитує ERR.

Каю заявив, що протягом тижня Росія продовжувала щоденні масовані удари по українській інфраструктурі.

За його словами, Росія змінила свою тактику, зосередившись на систематичних ударах по всій системі електропостачання.

"Ці атаки, як правило, здійснюються за допомогою дронів, але в якийсь момент також використовуються балістичні ракети або інші ракети. Тактика полягає в тому, щоб запускати десять або більше дронів на ціль з певними інтервалами, а не всі одразу, а потім продовжувати атаку дронів ракетами", – сказав Каю.

Керівник відділу оборонної готовності Міноборони зауважив, що ця зміна тактики показує, що Росія "насправді усвідомила, що не досягне швидкого військового успіху лише за допомогою бойових операцій".

"Вони намагаються досягти цього, руйнуючи електроенергетичну інфраструктуру взимку. Вони сподіваються, що Україна зламається деінде, а не на передовій", – сказав він.

Підсумовуючи, він зазначив, що ситуація на полі бою є досить статичною, Росія, як і раніше, досягає деяких тактичних успіхів, але ціною великих втрат.

"Вона здатна підтримувати темп операцій, але, з іншого боку, очевидно, що вона розуміє, що для того, щоб зламати Україну, їй потрібно зробити якийсь інший крок", – додав він.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.

Також 24 жовтня до Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. Вона пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як Німеччина може надати більш конкретну та ефективну підтримку в енергетичній сфері.