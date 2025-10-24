В Эстонии говорят, что Россия бьет по энергетике, чтобы подорвать стойкость Украины

В Эстонии считают, что Россия пытается с помощью глубоких ударов спровоцировать энергетический кризис в Украине, что должно сломать сопротивление общества и поддержку продолжения оборонительных операций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, его цитирует ERR.

Каю заявил, что в течение недели Россия продолжала ежедневные массированные удары по украинской инфраструктуре.

По его словам, Россия изменила свою тактику, сосредоточившись на систематических ударах по всей системе электроснабжения.

"Эти атаки, как правило, осуществляются с помощью дронов, но в какой-то момент также используются баллистические или другие ракеты. Тактика заключается в том, чтобы запускать десять или более дронов на цель с определенными интервалами, а не все сразу, а затем продолжать атаку ракетами", – сказал Каю.

Руководитель отдела оборонной готовности Минобороны отметил, что это изменение тактики показывает, что Россия "на самом деле осознала, что не достигнет быстрого военного успеха только с помощью боевых операций".

"Они пытаются достичь этого, разрушая электроэнергетическую инфраструктуру зимой. Они надеются, что Украина сломается в другом месте, а не на передовой", – сказал он.

Подытоживая, он отметил, что ситуация на поле боя достаточно статична, Россия по-прежнему достигает некоторых тактических успехов, но ценой больших потерь.

"Она способна поддерживать темп операций, но, с другой стороны, очевидно, что она понимает, что для того, чтобы сломать Украину, ей нужно сделать какой-то другой шаг", – добавил он.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

Также 24 октября в Киев прибыла министр экономики Германии Екатерина Райхе. Она пообещала во время своей поездки выяснить, как Германия может предоставить более конкретную и эффективную поддержку в энергетической сфере.