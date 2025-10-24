Король Британии принял Зеленского в Виндзорском замке

Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его принимает в Виндзорском замке король Чарльз III.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, прозвучал гимн Украины.

Затем украинского президента пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.

скриншот

После встречи с королем Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться также с главой правительства Киром Стармером.

Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание "коалиции решительных" в гибридном формате.

Накануне встречи президент Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с французским президентом Эмманюэлем Макроном во время общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света.