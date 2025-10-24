Король Британии принял Зеленского в Виндзорском замке
Новости — Пятница, 24 октября 2025, 13:38 —
Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его принимает в Виндзорском замке король Чарльз III.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, прозвучал гимн Украины.
Затем украинского президента пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.
После встречи с королем Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться также с главой правительства Киром Стармером.
Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание "коалиции решительных" в гибридном формате.
Накануне встречи президент Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с французским президентом Эмманюэлем Макроном во время общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света.