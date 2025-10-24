Орбан пояснив, чому Угорщина не заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не ветував останній пакет санкцій ЄС проти Росії тому, що з нього прибрали все шкідливе для Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

"Ми прибрали все, що було погано для Угорщини", – сказав він про новий пакет санкцій, ухвалений у четвер.

За словами Орбана, хоча це рішення "продовжує політику санкцій, яка є фундаментально неправильною", воно "не впливає на Угорщину негативно".

"Я думаю, що сума, яку угорська економіка втратила у війні, становить від 20 до 30 мільярдів євро", – сказав Орбан. Він не уточнив, скільки з цього він пов'язує з санкціями ЄС проти Росії.

Орбан також заявив, що його країна працює над пошуком способу обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Як відомо, Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала від Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank накладені Росією штрафи, але безуспішно.