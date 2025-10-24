Орбан объяснил, почему Венгрия не заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не ветировал последний пакет санкций ЕС против России, потому что из него убрали все вредное для Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

"Мы убрали все, что было плохо для Венгрии", – сказал он о новом пакете санкций, принятом в четверг.

По словам Орбана, хотя это решение "продолжает политику санкций, которая является фундаментально неправильной", оно "не влияет на Венгрию негативно".

"Я думаю, что сумма, которую венгерская экономика потеряла в войне, составляет от 20 до 30 миллиардов евро", – сказал Орбан. Он не уточнил, сколько из этого он связывает с санкциями ЕС против России.

Орбан также заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Как известно, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала от Еврокомиссии учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Также свои возражения выдвигала Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank наложенные Россией штрафы, но безуспешно.